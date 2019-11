Terrorismo: 'Ombre nere', 'gruppo cercava di accreditarsi anche all'estero'

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - ll gruppo sgominato oggi dalla Digos di Enna e che vede coinvolte 19 persone ritenute vicine all'estrema destra "cercava di accreditarsi in diversi circuiti internazionali avviando contatti con organizzazioni di rilievo come «Aryan Withe Machine - C18» (gruppo che ha dei riferimenti ai «Combattenti di Adolf Hitler» ed è espressione del circuito neonazista Blood & Honour inglese) ed il partito d’estrema destra lusitano «Nova Ordem Social»". E' quanto dicono gli inquirenti. È stata anche verificata la partecipazione di alcuni componenti alla 'Conferenza Nazionalista' che si è svolta lo scorso 10 agosto a Lisbona con l'obiettivo di creare un’alleanza transnazionale tra i movimenti d’ispirazione 'nazionalsocialista' di Portogallo, Italia Francia e Spagna. In quell'occasione, un’indagata era stata anche relatrice, distinguendosi per un intervento dall’accesa retorica antisemita.