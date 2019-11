Fondazione Open: Buffagni, 'giusto Renzi faccia chiarezza'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Non ero uno dei fautori di questo Governo, ma una volta che si prende una decisione si porta fino in fondo. Non vogliamo fare un contratto? Bene, ma diciamo agli italiani quali sono gli impegni che ci assumiamo compresi quelli sulla trasparenza ai partiti. Renzi, ad esempio, aveva detto in tv di avere un conto corrente da 15 mila euro e poi pare abbia comprato una casa da un milione e 300 mila euro, beato lui. E quindi è giusto che lui faccia chiarezza in maniera trasparente anche per togliersi di dosso eventuali opacità". Lo dice il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, ospite di Unomattina.

"Sono certo che Renzi lo farà - aggiunge - perché è anche nel suo interesse. Credo che una politica trasparente che fornisce le informazioni toglie anche eventuali lati oscuri. La trasparenza aiuta tutti".