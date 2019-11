Ue: Bini Smaghi, 'non approvare Mes sarebbe autogol spaventoso per Italia'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Non approvare il Mes sarebbe un autogol spaventoso per l'Italia perché i mercati finanziari capirebbero che l'Italia si isola per paura". Ad affermarlo è l'economista ed ex membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, Lorenzo Bini Smaghi, in un'intervista a 'InBlu Radio', il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità. "E' un tema politico - sottolinea - l'opposizione ha cercato di dividere la maggioranza e questa si è divisa e ci è cascata. Non votarlo verrebbe interpretato dagli altri Paesi come una mancanza di solidarietà".

In nessun altro Paese d'Europa, rileva Bini Smaghi a InBlu Radio, "si discute in questo modo. Polemiche? È un non tema perché sono state aumentate le risorse di questo fondo e le condizioni rimangono le stesse di prima. C'è stata una discussione durante il negoziato che poi ha portato a un non cambiamento".

In Europa, conclude Bini Smaghi, "sono dunque tutti contenti perché c'è qualcosa di più solido e coerente. Questo ci deve far interrogare perché forse la questione è solo politica interna all'Italia. L'opposizione ha lanciato un sasso e la maggioranza si è spaccata. Secondo me il tema non era politicamente così rilevante".