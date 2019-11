Ex Ilva: Buffagni, 'governo si è fatto rispettare, Mittal garantisca occupazione'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Il governo si è fatto rispettare da subito. L’azienda stava iniziando a sbaraccare, stava svuotando i magazzini e spegnendo gli impianti. Noi abbiamo detto: cari, voi siete gli affittuari dello Stato, avete un contratto col governo italiano, avevate fatto un’offerta senza che nessuno vi avesse obbligato e ora la rispettate perché in Italia le regole e i contratti si rispettano". Lo dice il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, ospite di Unomattina.

"Ora c’è una trattativa, siamo disponibili al dialogo a patto che si garantisca l’occupazione, la produzione in Italia e la tutela ambientale - mette in chiaro - A Taranto è stato lasciato uno scempio per decine anni. Non è possibile che tutti quelli che ci hanno preceduto non si sono accorti di un disastro sociale di questa portata. E’ una corresponsabilità di tutti e non è girandoci dall’altra parte che si risolvono i problemi. Anche per questo abbiamo deciso di affrontare la questione con forza".