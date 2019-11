Autostrade: Buffagni, 'governo non scende a compromessi, nemmeno per Alitalia'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Su Alitalia avevamo dato spazio al mercato per vedere se c’era qualche player o qualche azienda pronta a comprarla. Si era resa disponibile anche Atlantia dei Benetton che però in sostanza ha detto che avrebbero dato una mano su Alitalia se avessimo sbloccato le concessioni su autostrade. Il Governo su questo non scende a compromessi". Lo dice il viceministro dello Sviluppo Economico Stefano Buffagni, ospite di Unomattina.

"Stiamo parlando di un’azienda che ha guadagnato miliardi dopo che gli è stata di fatto regalata una concessione dal governo Berlusconi e la cosa che mi fa rabbia - accusa - è che allora in Aula votò pigiando il tasto verde anche Salvini. Eppure oggi tutti questi profitti non garantiscono la sicurezza. Il governo italiano deve garantire che quando qualsiasi persona passi sopra o sotto un ponte possa stare tranquillo. Dobbiamo garantirlo a tutti, senza paura".