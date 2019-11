Innovazione: De Gennaro, 'ricerca motore competitività, Leonardo investe 12% ricavi'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Non dobbiamo dimenticare che l’innovazione si basa sul presupposto che la ricerca è l’unico motore che ci rende competitivi. Noi di Leonardo investiamo il 12% dei nostri ricavi in ricerca". A dirlo è stato il presidente di Leonardo, Gianni De Gennaro, parlando al "Tech in Italy: innovazione, competitività, crescita" al XVIII Forum Annuale del Comitato Leonardo, organizzato ai Lincei in collaborazione con Leonardo.

"Leonardo si riconosce a pieno titolo nel ruolo dell’innovazione e della tecnologia" e il rapporto presentato al Forum "metterà in piena evidenza come l’industria della sicurezza si coniuga con aerospazio e difesa e consente all’Italia di giocare un ruolo" ha sottolineato De Gennaro che ha citato Galileo Galilei che "riuscì a farsi finanziare il cannocchiale solo quando si capì che era strumento utile per la difesa e poi si sa quanto i cannocchiali sono stati utili per la società".

Nel suo intervento, inoltre,il presidente di Leonardo ha rimarcato che la "vera sfida del futuro" è riuscire a coniugare la sostenibilità e "la nostra risposta è ella sostenibilità del business tanto che, ha ricordato il presidente di Leonardo, "per il decimo anno consecutivo ci siamo aggiudicati il Dow Jones Sustainability Indices". "La nostra risposta - ha detto De Gennaro - è nella sostenibilità del business".