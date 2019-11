Albania: Fdi, ponte aereo per riportare italiani a casa

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - “A causa delle violente scosse di terremoto che hanno colpito l’Albania nei giorni scorsi, alcuni nostri connazionali sul luogo ci segnalano difficoltà nel trovare posto su aerei di linea o traghetti per potersi mettere al sicuro ritornando in Italia. Chiediamo al governo di non lasciare inascoltate le richieste di aiuto provenienti dalla grande comunità italiana che vive in Albania. Fratelli d’Italia ha già presentato un’interrogazione per chiedere l'attivazione di un ponte aereo da parte dell’Aeronautica militare o navale da parte della Marina militare per riportare a casa gli italiani in pericolo, primi tra tutti quelli che necessitano di eventuali cure mediche”. Lo chiedono i deputati di Fratelli d’Italia Maria Teresa Bellucci e Andrea Delmastro delle Vedove.