Italia in Comune: sabato a Bologna assemblea programmatica

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Sabato 30 novembre Italia in Comune riunisce quadri e iscritti del partito per affrontare i temi di politica nazionale e discutere alcune proposte in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L'incontro si terrà a Bologna presso il Savoia Hotel Regency a partire dalle ore 11. Presenti i vertici del partito, dal presidente Federico Pizzarotti al coordinatore nazionale Alessio Pascucci. Durante la giornata di lavori sono previsti interventi di rappresentanti politici nazionali ed esponenti della società civile.