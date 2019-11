Fincantieri: aderisce al global compact, Bono 'sostenibilità crea valore'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Fincantieri, nell’ambito del percorso volto al consolidamento della responsabilità d’impresa, ha aderito al Global Compact delle Nazioni Unite, la più estesa iniziativa a livello mondiale per la sostenibilità del business. Lo rende noto il gruppo.

Con questo importante passo Fincantieri, commenta l'ad Giuseppe Bono, "diventa il maggiore costruttore navale, e il primo tra quelli di navi da crociera, ad adottare i principi del Global Compact nella propria strategia. La sfida più complessa che una grande organizzazione come la nostra può intraprendere è quella che riguarda la sua cultura, ovvero la visone con cui affronta gli impegni che la vedono coinvolta ogni giorno su molti fronti. Siamo fermamente convinti che la sostenibilità d’impresa sia un elemento ormai imprescindibile per creare valore nel lungo periodo, soprattutto in una prospettiva multi-stakeholder come quella che andrà consolidandosi nel prossimo futuro".