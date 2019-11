Ue: Zingaretti, 'da Von der Leyen priorità per bella politica, Italia protagonista'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen ha indicato nella svolta verde e nel sostegno alla digitalizzazione della società e dell'economia le priorità per l'Europa. Ecco la missione e l'indirizzo per la bella politica: rendere l'Italia protagonista di questa svolta e cogliere appieno le opportunità che ci saranno". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"Dobbiamo promuovere nuove politiche industriali all'insegna dell'innovazione green - prosegue - investimenti in ricerca e formazione, dare nuovo impulso all'economia e alle imprese digitali, dotare l'Italia di un grande attore di livello mondiale dell'industria ICT che oggi non abbiamo favorendo integrazione e crescita delle aziende. Occorre una proposta di interesse nazionale che sappia inserirsi efficacemente nelle molte risorse che vi saranno. Ecco altri temi per un'agenda strategica sul futuro dell'Italia da pensare e costruire per creare sviluppo, lavoro e benessere".