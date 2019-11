Fondazione Open: Renzi, 'se aziende finanziano Iv rischiano perquisizione'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Lancio un appello dalla vostra Radio, il messaggio è alle aziende: ragazzi, non finanziate Italia Viva". Lo dice Matteo Renzi ai microfoni di Radio Capital.

"Mentre chiedo ai cittadini di darci 5, 10, 100 euro per il crowdfounding, perché non vi perquisiscono", rivolge un appello di segno opposto alle aziende: "ma sa che significa per un professionista? Ti arriva la Gdf, ti portano via computer, telefonino, tablet, ti bloccano tutto. Passi giornate a dire ai tuoi clienti che ti hanno portato il telefonino, perché? Questo vuol dire che chi finanzia Renzi rischia la perquisizione. Io non credo al sabotaggio, però... Dico quindi 'non finanziate questo partito ma fatelo solo col crowdfunding'".