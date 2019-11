Autostrade: Di Maio, 'De Micheli oltre aspettative, vicini a revoca concessioni'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Devo ringraziare la ministra delle Infrastrutture De Micheli perchè ieri è andata oltre le mie aspettative ed è veramente importante che adesso, come ha detto il presidente del Consiglio, siamo in dirittura d'arrivo: revochiamo queste concessioni ai Benetton il prima possibile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.