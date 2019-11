G20: Di Maio, 'assenti anche altri ministri, fedeli a Nato ma guardiamo al mondo'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Il G20 in Giappone "era un appuntamento nel quale non c'erano neanche il mio omologo americano, francese, inglese e l'Italia è stata rappresentata comunque dal viceministro alla Cooperazione e allo sviluppo Del Re. Quando guardo alla Cina, ma anche quando guarderò all'India dall'anno prossimo, guardo a quei Paesi per le nostre imprese, per portare il made in Italy lì. L'Italia resta nel Patto Atlantico, resta alleata degli Stati Uniti, nell'Unione europea, ma ha una tradizione che guarda a tutto il mondo soprattutto per gli scambi commerciali". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.