Fondazione Open: Renzi, 'pagherò 70% del mutuo per la casa con azioni civili'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Continuo a presentare querele, ho fatto il conto che, secondo me, il mio meraviglioso mutuo da un milione di euro per la casa me lo pago per il 70% con le azioni civili". Lo dice Matteo Renzi, ai microfoni di 'Circo Massimo' su Radio Capital: "Io non temo niente - aggiunge - come dice la mia nonna: 'male non fare e paura non avere'".