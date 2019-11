Fondazione Open: Renzi, 'non credo sabotaggio ma qualcosa non torna'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Sulla decisione che Open sia un partito politico e non una fondazione mostra che siamo in presenza di una cosa enorme. Qui cambiano le regole in corso, cambia il gioco democratico. Io lo dico e, improvvisamente, casualmente, vengono fuori documenti sulla mia vita privata...". Lo ha detto Matteo Renzi, tornando sul caso dell'inchiesta sulla Fondazione Open ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

"Se fondare un partito è una decisione della magistratura e non della politica, siamo in presenza di un vulnus per la democrazia". "Noi aspettiamo i processi perché siamo garantisti - dice l'ex premier - Dispiace però che si facciano perquisizioni all'alba a chi non c'entra niente, e che non è nemmeno indagato. Io non ho niente da nascondere, ma faccio notare che c'è qualcosa che non torna. Non credo che ci sia un tentativo di sabotaggio in corso" nei confronti di Italia Viva, ma il processo "non va fatto sui social". "Io non ho niente da nascondere, ma posso far sommessamente notare che qualcosa non torna? Lancio un appello alle imprese: ragazzi, non finanziate Italia viva se non volete passar guai".