M5S: Di Maio, 'Movimento diviso non aiuta governo'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Credo che se il Movimento 5 stelle in questo momento è compatto e unito sarà compatto e forte anche il governo di questo Paese, potremmo governarlo per altri tre anni. Non aiuta il governo il fatto che il Movimento possa apparire diviso, ci sono sempre state delle discussioni, è molto importante adesso tenere compattezza in una direzione: governare questo Paese e migliorare la qualità della vita degli italiani". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.