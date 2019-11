Ue: Di Maio, 'valutare Mes e pacchetto riforme, troveremo soluzione'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore a livello di maggioranza avremo bisogno di valutare se tutto questo pacchetto, il Meccanismo salva-Stati ed altre riforme europee che sono in quel pacchetto (l'unione bancaria e anche il tema dell'assicurazione sui depositi) conviene all'Italia oppure no. Anche perchè una cosa è un salva Stati, una cosa è uno stritola Stati, sul modello della Grecia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Radio anch'io' su Radiouno.

"Noi -ha ribadito- abbiamo molte perplessità e preoccupazioni, ma sono confidente nel fatto che nelle prossime ore, con il ministro Gualtieri e il presidente Conte, riusciremo a trovare una soluzione. Di solito questi trattati sono un'arma a doppio taglio, perchè quando non ci servono e servono agli altri Stati stai tranquillo. Ha ragione il ministro Gualtieri quando dice che è una cosa buona, può aiutare un Paese come l'Italia. Ma ci sono altri aspetti sui quali dovremo discutere. Lo faremo con il dialogo -ha concluso Di Maio- però è sbagliato dire che abbiamo già approvato questo meccanismo, non c'è alcuna firma e l'Italia deve valutare se ci conviene oppure no".