M5S: Patuanelli, 'capo politico è Di Maio il resto è gossip'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento ha già un capo politico e si chiama Luigi Di Maio. Non vorrei si fraintendesse la fase di cambiamento che il M5S sta mettendo in campo con il dibattito sulla leadership, che mi sembra più gossip che altro". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.