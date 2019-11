Vitalizi: Lo Curto (Udc), 'da M5S bugie e populismo'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Dal M5S solo bugie sui vitalizi. I grillini riescono solo a fare populismo facendo credere che in questo parlamento regionale c’è una classe politica che si cura dei giovani, dei deboli e dei disoccupati, e una classe politica che tutela i privilegi. Niente di più falso e tendenzioso, anzi una trappola con la quale vogliono imprigionare l’intelligenza dei siciliani". Così il capogruppo Udc all’Ars Eleonora Lo Curto.

"Tutti sanno - aggiunge - che dai tagli sui vitalizi effettuati da Camera e Senato non è stato utilizzato un solo euro per opere pubbliche o per iniziative a vantaggio dell’occupazione giovanile. L’onda populistica tenta di travolgere la Sicilia con i Cinquestelle che si guardano bene dal criticare l’atteggiamento del governo nazionale che minaccia la Regione con tagli ai trasferimenti".