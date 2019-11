Messina: a bando restauro chiesa 'Badiazza', interventi per 1,6 mln

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Era un impegno che avevo assunto quattro mesi fa in un convegno sul lungomare messinese e lo sto mantenendo: la chiesa della Badiazza sarà restaurata". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo il via alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, del bando-concorso predisposto, su richiesta del governo regionale, dalla soprintendenza ai Beni culturali di Messina. Il recupero della chiesa di Santa Maria della Valle, detta 'Badiazza', risalente all'XI secolo, è atteso da diversi decenni.

Sia il progetto di fattibilità tecnica che quello definitivo dovranno essere completati entro 60 giorni. Subito dopo si procederà a indire la gara d’appalto per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva che sarà però affidata a chi avrà già curato quella definitiva e dell’esecuzione dei lavori. Il costo complessivo dell'intervento è stato stimato in un milione e 600mila euro, risorse che provengono dal Patto per il Sud.