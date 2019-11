Sicilia: Arancio (Pd), 'finanziamenti Gela indispensabili per rilancio territorio'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Oggi in commissione Bilancio si è discusso dei fondi previsti dal Patto per il Sud a favore delle aree di crisi, destinati al territorio di Gela e che il governo regionale aveva dirottato ad interventi in altre zone della Sicilia. Abbiamo raggiunto un importante risultato: i fondi per Gela potranno essere ‘salvati’ presentando i progetti entro 120 giorni. In ogni caso, se i progetti dovessero essere respinti saremo pronti a ricorrere al Tar. Sono finanziamenti di vitale importanza per il rilancio economico del nostro territorio". Lo ha detto Giuseppe Arancio, deputato del Pd all'Ars, al termine della riunione della commissione Bilancio.