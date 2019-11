Rifiuti: Palermo, Rap 'riduzione raccolta serve a aumentare differenziata'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "L'amministrazione comunale a la Rap, in condivisione con il Conai, ha ritenuto di ricorrere alla raccolta del 'rifiuto residuo secco non riciclabile' una sola volta a settimana, anziché due, con l’obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata". Così il direttore generale della Rap Roberto Li Causi ha risposto all'Adiconsum che chiedeva la possibilità di rivedere i turni di raccolta per Palermo.

"E’ opportuno evidenziare che nelle aree servite dal 'porta a porta' Palermo Differenzia 1 e Palermo Differenzia 2 - aggiunge - i risultati della raccolta differenziata sono confortanti poiché la percentuali si attestano mediamente al 51% per la prima e circa al 62% per la seconda". Li Causi ha anche sottolineato come la riduzione delle percentuali di produzione del rifiuto indifferenziato sia ormai "un percorso obbligato" sia per la tutela dell’ambiente che "per contenere i costi elevati di trasporto e smaltimento nelle discariche fuori Palermo, a seguito della chiusura di Bellolampo". La Rap ha comunque attivato un servizio dedicato ai cittadini per la raccolta mirata, ad esempio pannoloni e pannolini, dando "la massima attenzione alle famiglie, agli anziani e ai bambini". Per attivare il servizio basta richiedere a Rap anche via mail una richiesta indicando tutti i riferimenti.