Whirlpool: Fiom, 'basta con le finte riconversioni'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Basta con le finte riconversioni". Ad affermarlo in una nota è Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom al termine del tavolo al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento Whirlpool di Napoli. L’azienda, rileva la sindacalista, "ha ribadito che l’unica soluzione per garantire l’occupazione nel sito di Napoli è la riconversione industriale ma, allo stesso modo, di non aver mai disdettato l’accordo del 25 ottobre scorso".

Come Fiom, aggiunge, "abbiamo affermato che per la nostra organizzazione non ci sono soluzioni fuori da quell’accordo - che va applicato per intero - e che siamo disponibili al confronto per trovare soluzioni ma solo all’interno degli impegni sottoscritti con azienda e governo. Per noi non è credibile la favola della riconversione, vertenze recenti dimostrano che spesso si scrive “riconversione” ma si legge “chiusura”".

Il ministro Patuanelli, conclude, "ha garantito la disponibilità del governo a fare qualsiasi cosa per individuare una soluzione all’interno dell’accordo di ottobre e per questo saranno tenuti dei tavoli tecnici, con azienda e Istituzioni locali prima - la Regione Campania ha messo oggi sul tavolo 20 milioni per la vertenza - e con sindacati poi, per arrivare a un report finale da discutere in un incontro in plenaria da tenere il prossimo 20 gennaio al ministero".