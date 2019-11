Fondazione Open: Renzi, 'non ho niente da nascondere e non ho paura'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Mi stupisce che davanti a una mia legittima domanda politica la reazione sia far trapelare una notizia che non avrebbe dovuto essere pubblica. Ma io non ho niente da nascondere. E soprattutto non ho paura di niente e di nessuno". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.

"Ora che ho chiarito tutti i miei dati economici personali, che niente hanno a che vedere con la Fondazione Open, posso ripetere la domanda: chi decide in Italia che cosa è un partito e cosa no? Vi rendete conto che c’è una invasione di campo oppure no? Chi fonda i partiti: i politici o i magistrati?".