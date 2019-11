Sicilia: salta accordo sui vitalizi Ars, aperta discussione generale

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Niente accordo all'Assemblea regionale siciliana sul disegno di legge per il taglio dei vitalizi nell'isola. Dopo una lunga pausa dei lavori, la seduta è ripresa con la discussione generale. Nella pausa si sono incontrati i 5stelle, che sono contrari al testo esitato dalla commissione speciale che prevede una riduzione lineare del 9,25% per cinque anni con un risparmio di 1,6 mln su una spesa totale di 18 milioni di euro, ma anche il presidente della commissione Antonello Cracolici e il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Ad annunciare il no all'accordo è il capogruppo del M5S Francesco Cappello. Il primo a prendere la parola è Vincenzo Figuccia.