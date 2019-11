Libri: 'Le ragioni della nuova politica', 32 idee per 'Italia che vuole crescere' (3)

(Adnkronos) - Ed ancora Paolo Maddalena che si concentra "su privatizzazioni e svendite del patrimonio pubblico" che, secondo l'ex-giudice della Consulta, hanno avuto "effetti catastrofici". Una 'nuova' politica e "un vero governo deve tutelare gli interessi degli italiani che si difendono nazionalizzando le fonti di produzione della ricchezza e non consentendo allo straniero di impadronirsi, per pochi euro" di asset strategici.

L'astronauta Paolo Nespoli osserva come pur avendo l'Italia "un'industria aerospaziale relativamente forte, creatività e competenze fuori dell'ordinario" sia però "relegata a ruoli di comprimario sia per le nostre scarse capacità di negoziazione politica sia per la nostra incostanza e incapacità di gestire coerentemente ed efficacemente le cose di tutti i giorni".

Ci sono poi, tra gli altri, le riflessioni di Tullio Del Sette sul ruolo dell'Arma dei Carabinieri, quelle di Valter Girardelli, capo di stato maggiore della Marina, sul Mediterraneo ("Un mare insicuro -osserva- è un mare più costoso"), quelle del generale dell'Esercito, Maurizio Fioravanti, che ha portato l'esempio positivo della missioni italiane all'stero: "Quanto fatto nel corso degli anni, non solo in Libano, ma in tanti altri Paesi, ha confermato il ruolo primario del nostro Paese sulla scena politica internazionale".