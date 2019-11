Libri: 'Le ragioni della nuova politica', 32 idee per 'Italia che vuole crescere' (2)

(Adnkronos) - Corrado Clini, ex-ministro con Mario Monti, affronta il tema 'dell'Italia del No' dove il "nodo critico" non sta tanto nei vari comitati del No quanto "nella debolezza della politica" che "non riesce a garantire la valutazione dell'interesse generale ma subisce la pressione di interessi e punti di vista particolari". Ed ancora Mariella Enoc, presidente del Bambin Gesù, che sottolinea come nello "stallo della democrazia rappresentativa e l'illusione della democrazia diretta" alla fine aumenta il distacco dei cittadini dalla politica.

"Sono state percorse -argomenta Enoc- le scorciatoie populiste, si è ceduto alle tentazioni sovraniste, sono state adottate soluzioni leaderistiche. Tutte queste strategie, però, hanno avuto l'effetto di alimentare divisioni nella società e hanno innalzato muri" in un "dibattito pubblico di comizi e talkshow che considera le persone come spettatrici passive, consumatrici della politica".

Mario Morcellini evidenzia come "nel contesto attuale, una proposta politica che voglia intendersi come nuova deve necessariamente interrogarsi su come i media possano invertire la rotta che ha portato ad alimentare i sentimenti antipolitici degli italiani e farsi nuovamente elemento di partecipazione civica dei cittadini".