Libri: 'Le ragioni della nuova politica', 32 idee per 'Italia che vuole crescere'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - E' stato presentato oggi pomeriggio, nella sede dell'Avvocatura dello Stato, il saggio 'Le ragioni della nuova politica', ideato da Sara Iannone, edito da Diabasis con il contributo di 32 autori, personalità dalla politica, delle istituzioni, dell'economia e della cultura, 32 riflessioni 'Per un'Italia che vuole tornare a crescere". Un volume che, ha spiegato Iannone, che è presidente dell’associazione culturale ‘L’Alba del Terzo Millennio’, vuole essere anche "un messaggio di speranza".

"La società odierna -scrive Iannone nella prefazione del libro- vive una fase di trasformazione profonda influenzata dalle innovazioni tecnologiche che connettono il mondo in tempo reale (...) Allora ci siamo chiesti se anche gli ideali che muovono la politica siano travolti da questo cambiamento e, se cambiano, come stiano cambiando; se quella che stiamo vivendo sia già una nuova politica o se stiamo ancora assistendo al declino di quella 'vecchia'". E in qualche misura, dal contributo degli autori, sembra prevalere questa seconda lettura.

Gli autori del libro offrono alcuni spunti alla politica perchè diventi 'nuova'. Tra questi Antonio Catricalà secondo cui è "per intercettare la domanda di nuova politica che arriva dagli elettori occorre avere lo sguardo lungo. E serve rompere gli schemi nei quali i dibattiti quotidiani sono intrappolati, in una visione manichea che impedisce una visione del futuro. Troppo facile la contrapposizione tra sovranismo ed europeismo, voglia di sicurezza versus solidarietà. Si avverte la necessità di un salto culturale".