Astaldi: da Assemblea obbligazionisti ok ad aumento bond a 190 mln

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - L'Assemblea degli obbligazionisti di Astaldi che si è riunita oggi ha approvato all'unanimità le modifiche al relativo regolamento del prestito obbligazionario, come già deliberato dal Cda lo scorso 21 novembre. Le modifiche includono l’incremento dell’ammontare nominale massimo del prestito obbligazionario fino ad 190.000.000 euro, così da consentire ad Astaldi l’emissione, in una o più tranche, entro l’11 febbraio 2020, di ulteriori titoli di cui al prestito obbligazionario fino ad un massimo di 115.000.000 euro, la conferma ed estensione di talune garanzie esistenti, nonché la concessione a favore dei detentori del Prestito Obbligazionario di nuove garanzie (in particolare, garanzie su taluni crediti di Astaldi e di una società controllata da Astaldi) (le 'Nuove Garanzie'). Lo rende noto Astaldi in merito al prestito obbligazionario denominato 'Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022'.

Le modifiche apportate al Regolamento del Prestito includono anche ulteriori modifiche necessarie od opportune per allinearne le condizioni alle previsioni del piano concordatario di Astaldi, a seguito dell’ammissione della società, in data 5 agosto 2019, con decreto del Tribunale di Roma, alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.