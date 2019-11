Ambienta: completa cessione di Energy Wave

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Ambienta Sgr, fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha completato la vendita di Energy Wave ad Antas, operatore attivo nella realizzazione e fornitura di progetti legati all’efficienza energetica per il settore pubblico. Con sede ad Alessandria e sei uffici commerciali dislocati sul territorio del nord ovest, Energy Wave fornisce soluzioni a efficienza energetica per il riscaldamento dei grandi condomini che utilizzano impianti termici centralizzati, incluso il teleriscaldamento.

Stefano Granella, ceo di Energy Wave, ha spiegato che "sotto la guida di Ambienta siamo riusciti a rivisitare in chiave moderna attività che erano sottovalutate in termini di potenziale di crescita e posizionare Energy Wave come leader emergente nel settore dei servizi di efficientamento energetico per il settore residenziale. Guardiamo con ottimismo alla possibilità di mettere a fattor comune del gruppo le nostre competenze per traguardare obiettivi di crescita ancora più ambiziosi".