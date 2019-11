Fondazione Open: Renzi, 'vige ancora separazione poteri?'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Perché due magistrati possono 'trasformare' una fondazione in un partito solo allo scopo di indagare per finanziamento illecito ai partiti? E soprattutto: in democrazia chi decide che cosa è partito e cosa no? Un magistrato? Ma stiamo scherzando? Siamo o non siamo un Paese in cui vige la separazione dei poteri?". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"I partiti devono rispettare le leggi, le fondazioni devono rispettare le leggi, i cittadini devono rispettare le leggi. I magistrati vigilano sul rispetto della legge. Ma non possono cambiare la legge o fondare partiti in conto terzi: questo non è loro compito".