Fondazione Open: Marcucci, 'stop spettacolarizzazione giustizia'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Di fronte all'inchiesta in corso sulla fondazione Open, va sottolineato di nuovo con forza che i processi si celebrano nelle aule dei tribunali, e non sui media, magari a puntate. Peraltro tutte le persone perquisite durante l'inchiesta della Procura di Firenze sono assolutamente non indagate. La politica faccia politica, i magistrati facciano i magistrati, ma si eviti la spettacolarizzazione, che è il male terribile che affligge la giustizia". Lo afferma Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato.