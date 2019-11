Fondazione Open: Renzi, 'da pm 'retata' contro persone non indagate'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "All’alba, centinaia di finanzieri hanno perquisito decine di persone perbene 'colpevoli' solo di aver contribuito in modo trasparente e legittimo alla Fondazione Open (la fondazione che ha organizzato fino al 2017 la Leopolda). Tutti bonifici, tracciati, verificabili, dichiarati. In molti casi finanziamenti di anni fa, quando io ero sindaco". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Due magistrati di Firenze, Creazzo e Turco, decidono di fare questa 'retata' contro persone non indagate. Perché? Perché secondo loro Open non è una Fondazione ma un partito. E come partito ha regole diverse. Ma chi lo stabilisce? E i perquisiti come potevano saperlo? La Fondazione ha uno statuto, un cda, dei revisori, rispetta le regole delle fondazioni".