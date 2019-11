Fdi: Donzelli, 'in bocca al lupo a Bignami commissario in Emilia'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Un grande in bocca al lupo a Galeazzo Bignami per la nomina, ricevuta dal presidente Giorgia Meloni, a commissario regionale di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna. Sono convinto che saprà svolgere nel migliore dei modi il nuovo e importante compito grazie anche alla sua esperienza politica". Lo afferma Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi.

"Un ringraziamento -aggiunge- va a Michele Barcaiuolo che essendo candidato alle prossime elezioni regionali, ha chiesto di poter essere sostituito alla guida del partito durante la campagna elettorale e a Ignazio La Russa che affiancherà il commissario regionale nella compilazione delle liste”.