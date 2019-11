Comuni: Fico, 'doveroso sostenerli', da venerdì 'Assemblee al centro'

Roma, 27 nov. Adnkronos) - “Occorre dare centralità ai Comuni, sostenerli nel loro lavoro quotidiano al servizio della comunità. I Comuni sono le istituzioni più vicine ai cittadini, quelle che devono offrire servizi essenziali da cui dipende la qualità della vita di tutti. Per questo, come presidente della Camera, sento il dovere di sostenerli e di rafforzare il rapporto di collaborazione istituzionale tra Parlamento e amministrazioni locali". Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, alla vigilia di “Assemblee al centro”, un viaggio nei consigli comunali di tutta Italia che inizierà venerdì prossimo a Matera in collaborazione con la Conferenza nazionale Anci dei Consigli comunali.

Fico parteciperà a sedute tematiche straordinarie dei Consigli comunali che avranno all’ordine del giorno questioni di particolare interesse per i territori e per i cittadini. In ogni tappa sarà affrontato un tema diverso. A Matera, con gli interventi dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, si discuterà nello specifico di cultura e dell’esperienza che ha portato la città ad essere la Capitale europea della cultura 2019. L’appuntamento è alle 11.30 al Cineteatro Guerrieri.

"Ascoltare, rispondere alle loro richieste, valorizzare le buone pratiche e capire come risolvere i problemi: è questo -spiega ancora il presidente della Camera- il senso di 'Assemblee al centro', una iniziativa a cui tengo particolarmente. Dare centralità ai Comuni significa dare centralità ai cittadini e alla democrazia”.