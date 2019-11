Ue: Lezzi, 'M5S rifletta su parole Corrao'**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Sono certa che la decisione dei miei colleghi non è stata facile. Immagino perfettamente quanto sia stata complicata la scelta perché, chi come loro si è sempre speso per il M5S, non si muove mai con superficialità ma con la massima accortezza nei confronti dei cittadini. Rispetto tutti i voti dei miei colleghi in parlamento europeo ma non posso non dirvi che le eccezioni mosse da Ignazio Corrao destano elementi di discussione che dovrebbero essere affrontati dal M5S". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi, riportando integralmente il post dell'europarlamentare in cui, motivando il proprio no alla Commissione guidata da Ursula Von der Leyen, Corrao accusa il Movimento di essere diventato 'la copia sbiadita del Pd'.