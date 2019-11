Sicilia: impegno Regione per Piano Battaglia, Musumeci 'mancano condizioni minime'

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Piano Battaglia ha tutte le caratteristiche per diventare una delle più importanti stazioni sciistiche del Meridione, attualmente però sconta la mancanza di un'adeguata rete viaria e la carenza di una serie di servizi fondamentali. Oggi non ci sono le condizioni minime perché si possa parlare di Piano Battaglia come di una meta di livello nazionale o internazionale". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in visita sulle Madonie insieme all'assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro. Ad accoglierli i sindaci del comprensorio, il commissario straordinario del Parco Salvatore Caltagirone, il segretario generale dell’ex provincia di Palermo Giuseppe Vella e Antonio Catalano, presidente della Piano Battaglia srl, società che gestisce gli impianti di risalita.

Musumeci ha voluto verificare personalmente la situazione attuale del complesso sciistico e ha ascoltato, per oltre un'ora e mezza, operatori del settore e amministratori locali. "L’unica stazione sciistica della Sicilia occidentale - ha evidenziato il governatore - è praticamente irraggiungibile. La viabilità (la strada provinciale 54) è compromessa da una strada con il manto deteriorato e i guardrail divelti, è priva di segnaletica e piena di buche e con tre frane in corso". Il presidente ha già attivato l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico per programmare un progetto di manutenzione straordinaria.