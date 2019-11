Mafia: domani commissione antimafia in visita a Corleone

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Una delegazione della Commissione nazionale Antimafia e il suo presidente Nicola Morra saranno domani a Corleone. Alle 14.30 si recheranno in via Cesare Terranova, ex via Scorsone, la strada in cui viveva Salvatore Riina e dove attualmente abita la moglie Ninetta Bagarella. Qui gli studenti delle due scuole superiori del paese, l’Istituto agrario Di Vincenti e il liceo Don Giovanni Colletto, leggeranno brani di testi scritti dal giudice ucciso dalla mafia a Palermo il 26 settembre 1979.

La Commissione farà poi visita al Cidma, il Centro di documentazione sulle mafie e del movimento antimafia, che custodisce i faldoni del maxi processo e una mostra permanente di fotografie di Letizia Battaglia. Qui si terrà un incontro con l’amministrazione comunale. Un anno fa, via Scorsone è stata intitolata al giudice Terranova su iniziativa delle tre commissarie prefettizie che hanno retto il Comune tra il 2016 e il 2018 dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.