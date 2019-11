Sicilia: Cuffaro, ‘voto segreto prerogativa democrazia, serve dialogo’

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "Ho fatto otto anni il presidente della Regione anche con il voto segreto. E’ una delle prerogative della democrazia. Si può abolire tutto e il contrario di tutto, io penso che sia una delle prerogative dei parlamentari. E’ stato istituito per dare la possibilità ai parlamentari di votare liberamente anche gli atti più difficili". Lo ha detto l’ex governatore siciliano, Salvatore Cuffaro, ritornato a Palermo dal Burundi per essere ascoltato dalla commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, intervenendo sul tema dell’abolizione del voto segreto, invocata dall’attuale presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. "Non credo che i problemi si risolvano abolendo il voto segreto - ha puntualizzato -, penso che i problemi si risolvano dialogando. Io non ho mai chiesto l’abolizione del voto segreto e di problemi durante il mio Governo ne ho avuti. Ho pensato di parlare con quelli che segretamente mi votavano contro".