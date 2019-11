Clima: Costa, 'entro estate evento Africa a Roma'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo ottenuto nella negoziazione internazionale quello che noi chiamiamo ‘Evento Africa’. Noi ospiteremo a fine primavera-inizio estate un evento a Roma insieme a Farnesina: il continente africano viene in Italia per parlare della necessità di intervento internazionale sui mutamenti climatici in Africa". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante l'audizione davanti alla Commissione Ambiente sulle linee programmatiche del suo dicastero.