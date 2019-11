Ue: probiviri M5S, 'no sanzioni per chi ha votato contro Von der Leyen'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Non ci sarà nessuna sanzione da parte dei collegio dei probiviri M5S contro chi ha votato in dissenso dal gruppo europeo sul voto di fiducia alla Commissione guidata da Ursula Von der Leyen. La conferma all'Adnkronos arriva da fonti dello stesso collegio, che spiegano "che non è stata aperta alcuna procedura disciplinare né tantomeno verrà aperta. Le questioni politiche, è questa lo è, esulano dai nostri compiti", viene inoltre puntualizzato. Il collegio -composto da Jacopo Berti, Raffaella Andreola e Fabiana Dadone- è chiamato ad assumere provvedimenti disciplinare sugli iscritti del Movimento.