Rifiuti: Cuffaro, ‘malaffare in discariche, mafia preoccupata da termovalorizzatori’

Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - "La cosa che più mi ha turbato in questi anni è l’avere sentito dal Governo che è venuto dopo di me che aveva bloccato i termovalorizzatori perché dietro si nascondeva il malaffare e l’inquinamento. Vorrei dire che era lo stesso che era con me al governo e che i termovalorizzatori li aveva votati". A dirlo è stato l’ex governatore siciliano, Salvatore Cuffaro, durante la sua audizione in commissione Antimafia. "Direi che è vero esattamente il contrario - ha aggiunto -. Il malaffare si insidia nelle discariche non nei termovalorizzatori. Gli ambienti mafiosi erano molto preoccupati per la costruzione dei termovalorizzatori, che non avrebbero più consentito di lucrare sulle discariche’.