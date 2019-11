Mediobanca: in Italia fatturato gruppi web e software di 2,4 mld, a fisco 64 mln**

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Il fatturato complessivo delle filiali italiane dei giganti del web e del software supera nel 2018 i 2,4 miliardi di euro e occupa oltre 9.800 persone. Una frazione rispetto sia al fatturato mondiale del settore websoft (lo 0,3%) che degli occupati (lo 0,5%). Rispetto al 2017, secondo il nuovo rapporto dell'Area Studi di Mediobanca sul settore, si calcolano 1.770 dipendenti in più, in massima parte assunti dalle società del gruppo Amazon che conta il maggior numero di occupati in Italia (4.608).

Le filiali italiane dei giganti del settore nel 2018 hanno versato al fisco italiano 64 milioni di euro, contro i 59 milioni del 2017, pari al 2,7% del fatturato (2,9% nel 2017) e hanno pagato, a seguito di accordi con le autorità fiscali, sanzioni per un totale di 39 milioni, contro i 73 milioni nel 2017. Anche se gli ordini di grandezza del settore sarebbero diversi, con il valore degli acquisti dell'ecommerce in Italia che sfiorerà nel 2019 i 31,6 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al 2018, secondo l'Osservatorio eCommerce B2c.

L’aggregato italiano presenta un’elevata stabilità finanziaria, con un capitale netto tangibile quattro volte maggiore dei debiti finanziari e una bassa liquidità (4,5% del totale attivo), in linea con le caratteristiche tipiche di ogni filiale di un grande gruppo estero, rileva il rapporto di Mediobanca. Un altro fenomeno che colpisce l'Italia è quello del cash pooling. Le filiali italiane dei gruppi del settore trasferiscono parte della loro liquidità alle relative controllanti, che gestiscono in modo accentrato la tesoreria del gruppo. Tanto che in Italia rimane solo il 14% della liquidità totale, mentre attraverso il sistema di cash pooling l’84,7% va a confluire in Paesi a fiscalità agevolata.