Mediobanca: colossi websoft liquidi per 507 mld, munizioni per buy back e M&A

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Navigano in un mare di liquidità, che utilizzano per operazioni di buy back, per distribuire dividendi e per comprare, senza badare a spese, startup o aziende che potrebbero diventare concorrenti. I primi 25 colossi del web e del software alla fine del 2018 detenevano 507 miliardi di euro di liquidità, pari a oltre un terzo del totale attivo e tre volte di più della media di una multinazionale. E' quanto emerge dal nuovo rapporto sul settore websoft dall'Area Studi di Mediobanca. Il 22% del totale attivo, pari a 305 miliardi, è investito in titoli a breve termine, di cui circa la metà sono titoli di Stato statunitensi. Una percentuale di poco superiore a quella delle maggiori banche europee e americane (21%) e di gran lunga a quella delle multinazionali (3%).

Dal 2014 al 2018 la liquidità delle gruppi del settore è aumentata in media di circa 49 miliardi ogni anno ed è stata utilizzata prevalentemente per acquistare società minori e azioni proprie. Nel 2018 i buy back, anche per la liquidità che si è resa disponibile negli Stati Uniti dopo la riforma fiscale, hanno superato di quattro volte quelli del 2014, arrivando a 78 miliardi.

Solida anche la base patrimoniale, con mezzi propri tangibili pari in media a 1,1 volte i debiti finanziari. Le società cinesi risultano più solide di quelle statunitensi, con un capitale netto tangibile, rispettivamente, di due e una volta i debiti finanziari. Spiccano Facebook e la giapponese Nintendo, che non hanno debiti finanziari.