Alitalia: Patuanelli, 'dialoghiamo con Ue, non di fronte ad aiuti Stato'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Stiamo interloquendo con la commissione Ue. Credo che se si riesce a dimostrare che i Land tedeschi sono soggetti privati, siamo certi di poter dimostrare che non siamo di fronte ad aiuti di Stato per una società in una situazione difficolta e con una struttura commissariale che ha un mandato". Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando di Alitalia, a margine di un'audizione alla Camera.