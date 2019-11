Mediobanca: colossi web e software, in 5 anni risparmiati 49 mld di imposte

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Hanno risparmiato 49 miliardi di euro di imposte in cinque anni sfruttando i benefici fiscali derivanti da Paesi a fiscalità agevolata. Sono i colossi attivi nel settore del web e del software, che hanno utilizzato la loro presenza mondiale per beneficiare degli effetti della tassazione in Paesi dove il fisco è più amico. Fra il 2014e il 2018, secondo il nuovo rapporto dell'Area Studi di Mediobanca sul websoft, circa la metà dell’utile ante imposte dei giganti settore è stato tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato di oltre 49 miliardi di euro.

Si distinguono in particolare Microsoft, Alphabet e Facebook per aver risparmiato rispettivamente 16,5 miliardi, 11,6 miliardi e 6,3 miliardi in cinque anni. E sempre fra il 2014 e il 2018 la tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato per Apple un risparmio fiscale cumulato che sfiora i 25 miliardi. L’impatto della tassazione in Paesi dal fisco più favorevole ha determinato un tax rate effettivo del 14,1% che altrimenti si sarebbe attestato al 18,1%.