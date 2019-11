Mediobanca: 2 mln dipendenti in gruppi web e software, Amazon primo datore lavoro

Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Occupano quasi 2 milioni di persone in tutto il mondo, quasi raddoppiate rispetto al 2014 e pari al 6% della forza lavoro di tutte le multinazionali mondiali. Sono i colossi del web e del software, che fra il 2014 e il 2018 hanno registrato un aumento della forza lavoro di 902mila unità, a quota 1,97 milioni, con un incremento del 91,6% in cinque anni, contro il +1% delle multinazionali manifatturiere. E' la fotografia scattata dal nuovo rapporto sul settore websoft dall'Area Studi di Mediobanca.

La sola Amazon ha contribuito per oltre la metà di tale incremento. L’azienda di Jeff Bezos è il primo datore di lavoro del settore e ha più che quadruplicato il numero dei propri dipendenti tra il 2014 e il 2018, raggiungendo 647mila unità lo scorso anno. Un risultato ottenuto anche attraverso l'aquisizione di società minori, come la Whole Foods Market, a cui facevano capo 89mila dipendenti.

Al secondo posto si trova un gruppo cinese, Jd, con 179mila occupati, e al terzo l’americana Oracle (136mila). La prima europea, la tedesca Sap, è al settimo posto, con 94mila dipendenti.