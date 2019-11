Mediobanca: nel 2018 ricavi colossi web e software a quota 850 mld, +24%** (2)

(Adnkronos) - Nel 2018 i colossi del web e del software hanno prodotto utili per 110 miliardi di euro, con una media di 15 milioni al giorno ciascuno, raddoppiati in cinque anni. Anche la corsa degli utili stacca le multinazionali manifatturiere, con un incremento del 20,3% per le websoft e del 4,3% per le altre. E su cinque anni gli utili accumulati dai giganti del settore sono stati di 413 miliardi, di cui 82 miliardi per Alphabet, 78 miliardi per Microsoft e 48 miliardi per Facebook.

Anche la redditività industriale complessiva delle società del settore rimane elevata, con un Ebit margin del 17,3%, in calo di 2,6 punti percentuali rispetto al 2014. Le multinazionali manifatturiere registrano un Ebit margin inferiore (11,7%), ma in aumento di 0,8 punti. Inarrivabile Facebook, che ha un Ebit margin del 44,6%, seguita da Booking Holdings (36,8%) e Oracle (35,3%).