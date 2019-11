Autostrade: De Micheli, 'manutenzione spetta a gestori, procedura Aspi avviata'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il monitoraggio e la manutenzione sono condizioni che gravano sui gestori autostradali. Sulla revisione delle concessioni autostradali, dobbiamo disporre di un sistema più efficiente e che garantisca maggiore sicurezza. Un processo che non farà sconti a nessuno. La procedura per Aspi è avviata e la decisione verrà presa dall'esecutivo". Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, risponde così al 'question time alla Camera, sull'emergenza viabilità e frane in Liguria, dopo il crollo del viadotto sull'A6 e la chiusura di alcuni tratti dell’A26.