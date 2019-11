Pd: Verducci, 'serve un congresso aperto'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Al Pd serve un Congresso. Ha ragione Goffredo Bettini nell'intervista di oggi a Fabio Martini su La Stampa. Un congresso vero, aperto, di iscritti, elettori ed opinione pubblica che decida sull'indirizzo politico strategico. Se dire sì ad un'alleanza strutturale tra M5s e Pd o viceversa se costruire un grande Pd con l'ambizione di riunire tutto il centrosinistra". Lo dice il senatore Pd, Francesco Verducci.

"Se scegliere il bipolarismo e il maggioritario oppure il proporzionale e la centralità di grandi partiti. Personalmente propendo per un grande Pd e per una democrazia di partiti reinventati in una cornice di legge proporzionale. Trovo questo il modo di rilanciare la vocazione maggioritaria del Pd e le sue ragioni fondative".

"Ma ho molto rispetto per l'autorevolezza della proposta di Bettini. Soprattutto sono d'accordo con lui su un punto: decida un congresso aperto, con discussione larga, il più possibile partecipata, e Primarie. Guai chiudersi. Abbiamo bisogno di idee forti e di farle vivere nella società, per rifondare il Pd e la politica", conclude.